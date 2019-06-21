Российская Федерация желает разрушить "архитектуру безопасности" современной Европы.
Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса.
В НАТО считают, что для уничтожения так называемой "архитектуры безопасности" Европы Россия воспользуется странами Прибалтики — Латвией, Литвой и Эстонией. Чтобы не допустить этого, сообщают специалисты в своем докладе, необходимо разместить там войска Соединенных Штатов Америки.
Не будет лишним, считают в Оборонном колледже Североатлантического альянса, и увеличить оборонный бюджет стран-участниц НАТО.
Также специалисты военно-политического блока выступили с предложением активнее сотрудничать с государствами, не входящими на сегодняшний день в список членов НАТО — например, Финляндией либо же Швецией.
Военный конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией маловероятен, однако исключать такой вариант развития событий недопустимо, подчеркивается в докладе Оборонного колледжа НАТО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки предложили с помощью долларов помочь странам-участницам НАТО из Восточной Европы снизить их "зависимость" от Российской Федерации.
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