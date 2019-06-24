Два МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии поднялись в воздух для сопровождения пассажирского самолета Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter сообщает агентство авиационных новостей Airlive.
Воздушное судно выполняло рейс из итальянского Милана в украинский Харьков.
Вылетели МиГ-29, сообщает Airlive, из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
Сразу после того, как связь с Airbus A320 была восстановлена, словацкие истребители вернулись к себе на базу.
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