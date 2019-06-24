На портале госзакупок был обнаружен тендер на закупку баллонов со слезоточивым газом для Росгвардии. Ведомство планирует закупить баллонов на сумму 7 миллионов рублей.
Всего ведомству требуется 3500 баллонов разной емкости с аэрозольными распылителями. При этом, баллоны должны соответствовать всем стандартам качества, чтобы их могли использовать государственные военизированные структуры. Слезоточивый газ должен быть изготовлен на основе натурального экстракта жгучего перца.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о закупках Росгвардии. Ранее ведомство заказало две специальные "Газели", которые оснащены акустическим и лазерным нелетальным оружием. Покупка обошлась Росгвардии в 65 миллионов рублей.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.