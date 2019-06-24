Росгвардия купит баллоны со слезоточивым газом на 7 млн рублей

На портале госзакупок был обнаружен тендер на закупку баллонов со слезоточивым газом для Росгвардии. Ведомство планирует закупить баллонов на сумму 7 миллионов рублей.



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Всего ведомству требуется 3500 баллонов разной емкости с аэрозольными распылителями. При этом, баллоны должны соответствовать всем стандартам качества, чтобы их могли использовать государственные военизированные структуры. Слезоточивый газ должен быть изготовлен на основе натурального экстракта жгучего перца.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о закупках Росгвардии. Ранее ведомство заказало две специальные "Газели", которые оснащены акустическим и лазерным нелетальным оружием. Покупка обошлась Росгвардии в 65 миллионов рублей.

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