Два истребителя Eurofighter, которые принадлежат военно-воздушным силам Германии, столкнулись друг с другом во время военных учений. Как сообщают немецкие СМИ, оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
На опубликованной агентством Ruptly видеозаписи можно увидеть, как один самолет взрывается в момент столкновения и начинает падать вниз.
Отмечается, что спасатели, прибывшие на место крушения, обнаружили одного из пилотов висящим на дереве, после чего помогли ему спуститься. В том месте, где рухнули самолеты, начался сильный пожар, потушить который удалось только через два часа. Сообщается, что обломки истребителей оказались разбросаны на обширной территории, однако жилые постройки повреждены не были.
Глава немецкого оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен заявила, что это тяжелый день для ВВС Германии и выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Видео: Ruptly
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