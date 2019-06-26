В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Саратове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Саратове, который подготавливал член "Исламского государства"*. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



ФСБ предотвратила серию крупных терактов в Москве / Новости от 26.02.2019 12:54

"Федеральной службой безопасности в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"* в местах массового пребывания граждан", - сказано в сообщении силового ведомства, передает агентство ТАСС.

Как отмечают силовики, россиянин купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - заключили в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Санкт-Петербурге спецслужбы задержали семь выходцев из Средней Азии, которые готовили теракты на железной дороге и в местах скопления людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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