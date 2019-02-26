ФСБ предотвратила атаку террористов ИГ* на ГРУ

Представители запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) готовили теракты в Москве. По данным источников "Коммерсанта", террористической бригадой руководил рабочий-строитель из Таджикистана. Единомышленников он нашел в столичных и подмосковных мечетях.

Заговорщики готовили атаку на армейские грузовики рядом со штаб-квартирой Главного разведывательного управления на Хорошевском шоссе. Приказ об этом они получили от одного из лидеров ИГ* Абу-Усамы Нораки, контакт с которым поддерживали через Telegram и мобильное приложение Zello. Компоненты для бомб члены ячейки заказывали через Aliexpress и покупали на рынке "Садовод".

Сотрудники ФСБ следили за деятельностью группы, но не торопились арестовывать ее участников, чтобы собрать как можно больше информации. Экстренный арест был произведен, когда злоумышленники решили приобрести взрывчатку.

Еще одна руководимая Нораки ячейка ИГ* в Москве намеревалась устроить взрывы в торговом центре в подмосковной Балашихе и в пассажирском поезде на Московском центральном кольце.

Московский окружной военный суд приговорил заговорщиков к лишению свободы сроком от 14 до 19 лет. Попытка адвокатов обжаловать это решение в Верховном суде успехом не увенчалась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании банды, собиравшей деньги для ИГ*

Читайте также

ФСБ обезвредила в Ростове "нечеловечески злых" боевиков ИГ*

Война без начала и конца, или Кто управляет миром на самом деле

Терроризм: коктейль из крипты, крови и геополитики

*Организация запрещена в России