Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника

Силовые структуры » Министерство обороны print

Официальный представитель пресс-службы Южного военного округа рассказал о том, что на тренировочных прыжках на территории полигона Старый Крым погибли двое военнослужащих, проходящих службу в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что для спасения солдат на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная спасательная бригада, однако спасти военнослужащих так и не удалось — они, упав в воду, утонули.

Сообщается, что погибшие бойцы российской армии были контрактниками. Приземлившись на воду, оба не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

На данный момент расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов, совместно с комиссией из центрального аппарата Воздушно-десантных войск России.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Новый план Украины по Крыму

США готовы к войне с Россией на Украине

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы вдв крым десантники старый крым армия россии происшествия новости армии погибли солдаты военные новости прыжки с парашютом
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 3
Туризм
Лучшие места Краснодара для туристов
Недвижимость
Внутри дома Дженнифер Энистон в Беверли-Хиллз. Часть 2﻿
Новости Все >
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип партии
Оренбургские депутаты после протеста прокуратуры изменят закон о проведении пикетов
В Красноярске родители подарили выпускникам торт в виде надгробий
РФС утвердил смягчение лимита на легионеров в российском футболе
Правительство решило продлить продэмбарго до конца 2020 года
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
Участники пикета в Пензе требуют от властей повысить зарплаты сотрудникам "скорой помощи"
Сборная Гондураса по футболу обыграла Сальвадор со счетом 4:0
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Власть
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц Любовь Степушова Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа" Любовь Степушова
Комментарии
Песков переадресовал вопрос о тратах российских чиновников в командировках
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Министр образования Хакасии считает, что "Горе от ума" написал Радищев
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Зюганов: "Мусорная" проблема из экологической превращается в политическую
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Саратове
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
МВД рекомендует: Общайтесь с детьми
Кальюлайд: Эстонии при демократии и капитализме лучше, чем в СССР
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ