Официальный представитель пресс-службы Южного военного округа рассказал о том, что на тренировочных прыжках на территории полигона Старый Крым погибли двое военнослужащих, проходящих службу в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации.
В российском оборонном ведомстве отметили, что для спасения солдат на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная спасательная бригада, однако спасти военнослужащих так и не удалось — они, упав в воду, утонули.
Сообщается, что погибшие бойцы российской армии были контрактниками. Приземлившись на воду, оба не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.
На данный момент расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов, совместно с комиссией из центрального аппарата Воздушно-десантных войск России.
Фото: Pravda.Ru
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