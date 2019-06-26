В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника

Официальный представитель пресс-службы Южного военного округа рассказал о том, что на тренировочных прыжках на территории полигона Старый Крым погибли двое военнослужащих, проходящих службу в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что для спасения солдат на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная спасательная бригада, однако спасти военнослужащих так и не удалось — они, упав в воду, утонули.

Сообщается, что погибшие бойцы российской армии были контрактниками. Приземлившись на воду, оба не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

На данный момент расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов, совместно с комиссией из центрального аппарата Воздушно-десантных войск России.

Фото: Pravda.Ru

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