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Источник Правда.Ру

На КФл впервые применили разведывательно-ударный контур

Силовые структуры » Министерство обороны print

На Каспийской флотилии в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности прошло учение корабельных групп соединений и воинских частей с применением разведывательно-ударного контура.

Учебно-боевые задачи впервые отрабатывались с практическим применением мультиконтурной разведывательно-ударной системы ведения боевых действий. Противокорабельное ракетное оружие было успешно применено по наземной цели после получения разведывательных данных о местонахождении объектов условного противника.

Расчеты подвижного узла связи Каспийской флотилии получили координаты цели от беспилотного летательного аппарата, которые затем были использованы для нанесения точных ударов в ходе проведения электронных пусков ракет.

В учении были задействованы береговые воинские части и корабли Каспийской флотилии, в том числе ракетный корабль "Татарстан".

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Пояснили в Минобороны РФ.

Фото: Pravda.Ru

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