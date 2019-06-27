Морские пехотинцы КФл провели двустороннее тактическое учение

С подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии на военном полигоне в Астраханской области проведено двухстороннее тактическое учение.

При поддержке огня самоходной артиллерийской батареи морские пехотинцы отработали задачи по высадке тактического воздушного десанта штурмовым способом из вертолётов с малой высоты (1-3 метра), атаковали военные объекты в тылу условного противника, организовали ведение обороны морского побережья.

В ходе практических действий снайперскими группами были применены различные приёмы ведения стрельбы по неподвижным и движущимся целям.

На заключительном этапе учения, подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, а также вертолёты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор".

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Рассказали в Министерстве обороны РФ.

Фото: Pravda.Ru

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