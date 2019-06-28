Учения морской пехоты КФл прошли в Дагестане

Учение проведено в рамках мероприятий внезапной проверки боевой готовности объединения. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отработали погрузку и размещение бронетехники на десантных катерах типа "Серна" с последующей высадкой на морское побережье полигона "Турали", обороняемое условным противником.

В ходе высадки морского десанта саперы выполнили инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники, используя миноискатели "Коршун" и защитные костюмы "Сокол".

С моря десант поддержали малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск" и "Махачкала", тральные силы и суда обеспечения. На этапе высадки воздушную поддержку оказали ударные вертолеты Ми-35 из состава армейской авиации Южного военного округа.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Напоминает представитель Министерства обороны России.

Фото: Pravda.Ru

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