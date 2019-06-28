Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Учения морской пехоты КФл прошли в Дагестане

Силовые структуры » Министерство обороны print

Учение проведено в рамках мероприятий внезапной проверки боевой готовности объединения. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии отработали погрузку и размещение бронетехники на десантных катерах типа "Серна" с последующей высадкой на морское побережье полигона "Турали", обороняемое условным противником.

В ходе высадки морского десанта саперы выполнили инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники, используя миноискатели "Коршун" и защитные костюмы "Сокол".

С моря десант поддержали малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск" и "Махачкала", тральные силы и суда обеспечения. На этапе высадки воздушную поддержку оказали ударные вертолеты Ми-35 из состава армейской авиации Южного военного округа.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Напоминает представитель Министерства обороны России.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Зачем России масштабные учения?

Минобороны проведет масштабные ядерные учения "Гром"

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы цво учения в цво армия россии боевая тревога военные учения учебная тревога военные новости каспийская флотилия
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Стоит ли покупать квартиру с автономным отоплением
Лес
Как "варяги" русский лес пилили
Недвижимость
Платить меньше: перерасчет за услуги ЖКХ
Новости Все >
Второй приступ Меркель перед саммитом G20 испугал Германию
Медведев наградил Зюганова за заслуги в законотворчестве
"Валенсия" купит футболиста Черышева по сниженной цене
"Известия": Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах
Кандидат в губернаторы требует отменить выборы в челябинском районе
"Краснодар" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Подразделения Ульяновских ВДВ приступили к контрольным занятиям
Сбой ж/д сообщения между Москвой и Петербургом вызван кражей кабеля
Европа пошла по пути признания российского Крыма - Порошенко
Хоккеист Овечкин остается советником гендиректора "Динамо"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Общество
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья

По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.

Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин Руслан Веснянко С кем "Слуги народа" смогут объединиться в будущей Раде Руслан Веснянко
Комментарии
Зюганов выступил против использования силовиков в политических целях
"Известия": Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Саммит G-20: в Осаке завершилась встреча Трампа и Путина - ОБНОВЛЯЕТСЯ
Сергиев Посад превратят в "православный Ватикан" за 140 млрд рублей
Сергиев Посад превратят в "православный Ватикан" за 140 млрд рублей
Сергиев Посад превратят в "православный Ватикан" за 140 млрд рублей
Жириновский предложил сократить число регионов и переименовать Петербург
ЦИК не нашел нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга
Туск раскритиковал слова Путина о неактуальности либеральной идеи
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
National Interest: Литва готовится к вторжению России в Прибалтику
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе
Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ