США и Россия объединятся в будущем против Китая - American Conservative

Американские военные эксперты изменили приоритет опасности для США. Теперь главным врагом считается не Россия, а Китай. Хотя еще полгода назад ситуация была обратная. Аналитики обвиняют неуклюжую политику США и Европы в том, что Россия и Китай смогли создать крепкий военный и политический союз.



Китай или Россия? Кто пострадает от новых санкций США / Новости от 21.09.2018 23:05

Издание American Conservative предположило, что в будущем Россия может стать хорошим союзником США, поскольку между Китаем и Россией только будет нарастать противостояние. Политическая позиция США в отношении России может очень быстро поменяться. Если сегодня американцы видят в русских исключительно врагов, то через десяток лет население США может воспринимать россиян как самую дружелюбную нацию в мире.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что война между Россией и США может быть короткой и страшной. Такую точку зрения высказало издание National Interest.

Читайте также:

Алексей ФЕНЕНКО - о будущем отношений США и России