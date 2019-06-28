Американские военные эксперты изменили приоритет опасности для США. Теперь главным врагом считается не Россия, а Китай. Хотя еще полгода назад ситуация была обратная. Аналитики обвиняют неуклюжую политику США и Европы в том, что Россия и Китай смогли создать крепкий военный и политический союз.
Издание American Conservative предположило, что в будущем Россия может стать хорошим союзником США, поскольку между Китаем и Россией только будет нарастать противостояние. Политическая позиция США в отношении России может очень быстро поменяться. Если сегодня американцы видят в русских исключительно врагов, то через десяток лет население США может воспринимать россиян как самую дружелюбную нацию в мире.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что война между Россией и США может быть короткой и страшной. Такую точку зрения высказало издание National Interest.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.