Соединенные Штаты Америки отстают в "гонке за новыми экономическими возможностями", которые предоставляет таяние льдов в Арктике.
Об этом сообщает американская политическая газета The Hill.
США, пишут авторы материала, необходимо наращивать военное присутствие в регионе.
Глобальное потепление стимулирует рост геополитической важности Арктики, сообщает The Hill. Повышение температуры в регионе открывает возможности не только для добычи ресурсов, но и, например, прокладки более коротких морских путей через Северный Ледовитый океан.
До сегодняшнего дня, пишут авторы материала, Соединенным Штатам Америки и Российской Федерации удавалось сотрудничать в Арктике.
Россия тем не менее, передают журналисты заявление госсекретаря США Майка Помпео, ведет себя "агрессивно" в регионе. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, подозревает Помпео, заинтересован в милитаризации Арктики.
Российская сторона открывает там новые военные базы, приводит в порядок старые и улучшает свои и без того серьезные коммуникационные возможности.
Стабильность отношений Москвы и Вашингтона в Арктике под угрозой, сообщает The Hill. Соединенные Штаты Америки, пишут авторы материала, не устраивают заверения Владимира Путина о том, что намерения Россия в регионе носят исключительно мирный характер.
Сегодняшний день диктует перед США необходимость наращивать военное присутствие и стратегические возможности в Арктике, считают в The Hill.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике.
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