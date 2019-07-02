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NYT: США готовятся признать КНДР ядерной державой

Силовые структуры » Министерство обороны print

Встреча лидеров США и Северной Кореи может произойти в июле, пишет западная пресса. Но нужно иметь в виду, что предыдущий раунд закончился провалом, поэтому в администрации США обсуждают новый подход.


КНДР не откажется от ядерного оружия

Лидер КНДР и президент США завершили переговоры в Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном условились подготовить команды переговорщиков.

В то же время Ким Чен Ын сказал, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter: "Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter".

По данным New York Times, Вашингтон дал принципиальное согласие на замораживание, а не на полную ликвидацию ядерных сил Пхеньяна. Согласно договоренности, Север должен будет отдать под контроль объекты переработки топлива для бомб, а в обмен получить послабление санкций.

По факту,  это означает признание КНДР ядерным государством. Со своей стороны, СМИ КНДР отзываются о саммите главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа скорее положительно. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, стороны продолжат вести " эффективный диалог, чтобы достичь прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова и двусторонних отношениях".

Таким образом, главы стран обсудили спорные вопросы, препятствующие  решению проблем. Стороны охарактеризовали встречу как разговор, полный "взаимопонимания и взаимной симпатии".

Несмотря на восторженные отзывы прессы, предыдущие два саммита ни к каким конкретным договоренностям не привели. По данным New York Times, в Белом доме обдумывают совершенно новый подход, который подразумевает признание Северной Кореи ядерной страной. Это немного не то, что Трамп обещал, вступая в должность, но есть плюсы в том, что можно будет остановить наращивание ядерного арсенала. 

Напомним, Ким Чен Ын обещал отказаться от  Йонбена, главного центра по производству ядерного топлива, в обмен на прекращение самых болезненных санкций против его страны. Стороны также не пришли к единому мнению, что такое  денуклеаризация Корейского полуострова. 

По этому поводу научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов высказал мнение, что "ситуация, при которой северокорейцы ничего нового не развивают, нормальна. Потому что альтернатива - это война, а это слишком рискованно... Что касается России и Китая, то им вариант с замораживанием подходит, так как соответствует российско-китайским предложениям о "двойной заморозке". Так что гибкий подход к КНДР вполне оправдан.

Как сообщают авторы телеграм-канала North Korea Daily, Пекин показывает, что необходимо завершать торговую войну, иначе никакая политика давления на КНДР не сработает. Пхеньян же демонстрирует, что отнюдь не загнан в угол, и не спешит соглашаться на все условия Вашингтона по разоружению.

 

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