Субмарину ''Казань'' отправят в море в июле

Руководитель Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где заявил, что ОСК собирается закончить тестирование подводной лодки "Казань" уже в этом году. Отмечается, что в море субмарину планируют отправить в июле.

Рахманов отметил, что сейчас ведутся работы, направленные на исправление выявленных недостатков и недоработок. Однако, судя по его словам, исправить все недочеты все равно успеют к следующему месяцу. Информации о том, какие неисправности были выявлены, не сообщается.

Напомним, что "Казань" является многоцелевой атомной подводной лодкой модернизированного проекта 885 М. Ее сборкой занялись еще десять лет назад — в 2009 году, а первый раз спустили на воду в 2017 году. Субмарина должна будет встать на вооружение Северного флота, где на данный момент уже используется головная подлодка "Ясень" — "Северодвинск".

В марте этого года Рахманов говорил о том, что испытания субмарины пошли не по плану и были сорваны в прошлом году, однако оставалась надежда на успешное завершение процесса.

Фото: Pravda.Ru

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