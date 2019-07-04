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Источник Правда.Ру

Путин: Россия не ведет гонку вооружений

Силовые структуры » Министерство обороны print

Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Италию, где дал интервью изданию Corriere della Sera. По словам Путина, Российская Федерация не собирается вести гонку вооружений и принимать в ней какое-либо участие.

По словам главы России, данное заявление могут подтвердить расходы на оборону. Однако Владимир Путин отметил, что страна все равно должна иметь гарантии собственной безопасности.

Российский лидер подчеркнул, что РФ сейчас тратит на оборону порядка 48 миллиардов долларов, тогда как в Соединенных Штатах Америки эта сумма составляет больше 700 миллиардов.

В опубликованной статье напомнили и о том, что недавно Владимир Путин подписал новый закон, который подразумевает выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, что в феврале этого года Вашингтон заявил о запуске процедуры выхода из ДРСМД. Тогда президент России сказал, что в этом вопросе Москва будет действовать асимметрично.

Фото: Pravda.Ru

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Темы оборона армия россии владимир путин военные новости расходы на армию расходы на оборону
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