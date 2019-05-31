Почему Россия выходит из ДРСМД - эксперт

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу РФ проект, предусматривающий приостановку участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Военный эксперт журнала "Аресенал Отечества" Алексей Леонков пояснил, почему Россия собирается принять такое решение.



Выход США из ДРСМД может негативно сказаться на другом договоре / Новости от 16.01.2019 23:27

— Каковы военные последствия такого решения?

— Если в военном плане, американцы фактически легализуют разработку и производство ракет малой и средней дальности. Понятное дело, что эти ракеты будут носителями ядерных боеголовок.

К этим ракетам относятся разработки американцев, которыми они занимались раньше, прикрывая их различными исследованиями, в том числе и в некоторых гражданских сообществах, так называемые коммерческие проекты. Это будут крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Крылатые ракеты способны нести боезаряд малой мощности, вокруг которых сейчас начинается новый виток различных претензий по отношению к России.

Это недавнее заявление начальника военной разведки Эшли о том, что Россия якобы скрытно проводит испытание боеголовок малой мощности.

Понятное дело, что Россия не проводит, но обвинить нужно заранее, потому что американцам нужно провести эти испытания. Они, похоже, утратили технологию производства боезарядов такой мощности и не могут гарантировать результативность их применения. И следующее, что относится к классу таких ракет — это ракеты средней дальности, баллистические ракеты, которые будут стоять на вооружении сухопутных войск.

И скорее всего, к ним отнесется тот самый проект, который делали для сухопутных войск. Он назывался "Advanced Hypersonic Weapon", то есть это баллистическая ракета с гиперзвуковой боеголовкой. Сразу объясню, что такое гиперзвуковая боеголовка Соединенных Штатов Америки. Это биконическое изделие с четырьмя аэродинамическими рулями, которое может совершать некие маневры на скорости 6-8 чисел Маха. Это единственный удачный проект, который американцы реализовывали. На основе этого проекта они собираются модернизировать и другие проекты по гиперзвуковому оружию, первые прототипы которого должны появиться в 2021 году.

Он будет представлять собой двухступенчатое изделие, первая ступень которого будет разгонять изделие до гиперзвуковой скорости, а вторая ступень — это та самая биконическая гиперзвуковая боеголовка, которая будет планировать к цели. Кстати, не исключается, что подобного рода изделия появятся и в воздушном исполнении, и в исполнении, которое будет ставиться на подводные лодки. Американцы об этом недавно заявили. То есть в военном плане американцы будут идти таким путем.

Владимир Владимирович Путин сразу дал поручение, когда стало ясно, что американцы выйдут из договора, разработать до конца этого года проекты ракет средней дальности на гиперзвуковом принципе, то есть на управляемом гиперзвуке. Я думаю, что такие ракеты появятся, и скорость их применения будет выше, чем у американцев. А маневренные качества у нас сейчас лучше по многим показателям.

Американцы в силу того, что не могут нас догнать, принимают свои решения, а мы примем свои решения, потому что для нас создать ракеты такого класса на основе технологий, которые мы достигли по другим ракетам, не представляет сложности. Понятное дело, что, скорее всего, баллистическая ракета средней дальности пойдет на основе таких проектов, как "Искандер" и "Кинжал".

А в крылатых ракетах, которые будут также развиваться, скорее всего, будут задействованы такого же рода технологии. Что мы получим в итоге, я думаю, скоро анонсируют по принципу: вначале американцы будут хвастаться всему миру, потом мы покажем всему миру, что у нас на самом деле есть. Это в духе наших асимметричных ответов.

— Главное, чтобы мы это не применяли.

— Понятное дело, что мы не применяем и не собираемся ничего применять, но мы правда предупреждаем страны, которые хотят заняться агрессией или которые поддерживают страну-агрессора, что такого рода ракеты применяются по местам, откуда стартуют ракеты, и по местам принятия решений.

Это холодный душ для таких стран, как, например, Румыния и Польша, которые разместили у себя позиционные районные ПРО, которые, скорее всего, и будут покрывать позиции американских ракет средней дальности, поэтому им нужна противоракетная защита. Она еще будет дополняться противовоздушной защитой на основе комплексов "Patriot". И есть страны, которые принимают решения.

Если этой страной окажется Америка, то Соединенные Штаты Америки, центр принятия их решений, тоже получат свои гостинцы. Поэтому мы говорим, что не надо играть с ядерным оружием и, тем более, превращать его в элемент шантажа и угроз.

— В документе, который будет подписан, по приостановке действия договора РСМД, есть пункт о возможности его возобновления. Что должно произойти, в каком случае президент оставляет за собой право восстановить этот документ?

— Это прямые переговоры с американцами. То есть Америка должна перейти от формата угроз и санкций к формату диалога с Россией. Но, видимо, так как Америку сейчас возглавляет Дональд Трамп, он действует по своеобразной технологии. Он собирает пакет угроз, повышая ставки на переговорах, для того чтобы, избавляясь от этих угроз, выторговать себе более выгодное соглашение по ядерному оружию, по ракетам средней дальности. И сейчас на кону появился договор СНВ-III, который не собираются продлевать в 2021 году. С этим связаны обвинения России в проведении испытаний.

Это нарушение договора, который мы подписали в 1996 году и который американцы до сих пор не ратифицировали, то есть они выполнили чисто формальность. Не ратифицировав этот договор, американцы, скорее всего, собирались оставить себе лазейку, для того чтобы проводить определенные испытания. И как мы, я думаю, в ближайшее время узнаем, они такими вещами занимаются. С другой стороны, все это влияет на глобальный договор о нераспространении ядерного оружия. Американцы сейчас пытаются от тактики нормальных переговоров перейти к тактике так называемой "ядерной дубинки".

То есть, они угрожают этой ядерной дубинкой, и те, кто не может отразить, должны принимать те условия, которые американцы считают выгодными для себя. Может быть, это проходит для стран, у которых слабые вооруженные силы, но по отношению к России и Китаю такого рода угрозы не проходят. И чем больше американцы машут в воздухе этой ядерной дубинкой, тем ближе позиции России и Китая по многим вопросам, в том числе военно-техническим.

Союз России и Китая — это такое сочетание, которое не только угрожает существованию Соединенных Штатов Америки, но и даже сочетанию Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, потому что две страны обладают очень большим потенциалом по решению любой глобальной задачи. Если мы рассмотрим в этом отношении позицию Европы, то она находится в очень уязвимой позиции, потому что ракеты средней дальности, если их разместят в Европе, я уже называл кандидатов, это будут две страны — Румыния и Польша, эти страны готовы делать ради Америки все что угодно, в том числе нажать на пресловутую красную кнопку, то расплачиваться за это будет и Европа, и Соединенные Штаты Америки. И сейчас разговоры, связанные с армией Европы, с самим существованием НАТО, этот ультиматум со стороны США о том, что если Европа будет непокорной, не будет отвечать на требование США прекратить отношения с Россией, особенно по таким экономическим проектам, как "Северный поток — 2", то Америка хлопнет дверью и выйдет из НАТО. И тогда Европа поймет, что они проигрывают.

Мы понимаем, что, скорее всего, хлопок дверью будет в тот момент, когда отношения между США и Россией будут доведены до крайности и в воздухе запахнет войной. И угрозой начала войны как раз станут молодые представители этой Европы. Я имею в виду Польшу и Румынию. То есть американцы играют на грани срыва, очень опасного фола в надежде, что им удастся избежать справедливого возмездия, если они начнут какую-то серьезную заварушку. Я скажу, что они ошибаются, очень сильно ошибаются.

Беседовала Лада Коротун

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