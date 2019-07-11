В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации рассказали о том, что в восточной части Крыма прошли совместные летно-тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. Сообщатся, что в ходе учений десантировались порядка 2 500 солдат российской армии.
Судя по предоставленной информации, десантники осуществляли прыжки с высоты около 600 метров. Для этого использовались 30 самолетов Ил-76. Высадившись, военнослужащие успешно отработали захват объектов импровизированного противника, а также уничтожили незаконную вооруженную группировку.
В пресс-службе также подчеркнули, что площадки, выбранные для высадки, являются одними из самых сложных, поскольку находятся в непосредственной близости от моря. Однако военнослужащие продемонстрировали слаженные действия и высокий профессионализм, успешно справившись с поставленными задачами.
Фото: Pravda.Ru
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