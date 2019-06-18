Дно десантного корабля ORP Gniezno Военно-морских сил Польши было пробито на учениях Североатлантического альянса в водах Балтийского моря. Соответствующее заявление распространила одна из польских радиостанций.
Известно, что корабль получил повреждения рядом с берегами Литвы. Отмечается, что судно, высаживая десант, натолкнулось на препятствие, расположенное под водой. Из-за этого была повреждена обшивка, а внутрь корабля начала поступать вода.
Однако, как рассказал один из командиров восьмой флотилии польской береговой обороны, корабль находится в исправном состоянии и будет дальше заниматься выполнением поставленных боевых задач.
С заявлением об этом инциденте выступил и пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски. По его словам, корабль полностью приспособлен к подобным нештатным ситуациям и в состоянии выдерживать такие повреждения.
Напомним, что крупномасштабные военные учения НАТО в Балтийском море будут проходить до 21 июня. Всего в совместных учениях принимают участие 18 государств, порядка 12 тысяч военных, 44 корабля и 40 различных вертолетов и боевых самолетов.
Фото: Pravda.Ru
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