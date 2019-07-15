Украинские моряки могут быть освобождены до 21 июля

По словам бывшего украинского президента Петра Порошенко, моряки, которых арестовали российские военные, будут освобождены до 21 июля. Однако экс-глава Украины отметил, что это произойдет с 90-процентной вероятностью.

Напомним, что 24 украинских моряка, используя три судна Военно-морских сил Украины, осенью прошлого года пытались незаконно пересечь границу Российской Федерации в Керченском проливе. Российские военные задержали нарушителей, после чего против них было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы России".

В мае этого года в ООН заявили, что российская сторона обязана освободить военнослужащих ВМС Украины. После этого представители Министерства иностранных дел России отправили в МИД Украины ноту, в которой говорилось о том, что украинские военные будут освобождены под письменные гарантии их участия в судебном разбирательстве. В Киеве, как сообщалось, отказались от предложения Москвы.

Кроме этого, бывший украинский лидер отметил, что на 21 июля в Украине будут проходить внеочередные выборы в Верховную раду. Порошенко считает, что если Москва не выполнит требования трибунала ООН, то судоходство для кораблей России будет ограничено.

Фото: Pravda.Ru

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