Турция заинтересована в совместном с Российской Федерацией производстве систем противовоздушной обороны.
Об этом на выступлении в Анкаре, столице Турции, заявил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Соединенные Штаты Америки, напоминает глава государства, не верили, что Турция купит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Однако, указал Реджеп Тайип Эрдоган, в страну прилетел уже восьмой самолет с элементами данного ЗРК.
Действующий президент Турции выразил надежду, что к весне следующего года процесс передачи С-400 завершится.
Сегодня Турция стала одной из немногих стран мира с новейшими системами ПВО, похвастал Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Следующий шаг, подчеркнул он, заключается в производстве комплексов противовоздушной обороны совместно с Российской Федерацией.
Напомним, что поставки российских С-400 в Турцию начались 12 июля текущего года.
Отметим, что о прибытии в Анкару восьмого самолета с компонентами ЗРК РФ стало известно сегодня, 15 июля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция резко осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам соседнего Кипра.
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