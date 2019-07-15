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Источник Правда.Ру

Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО

Силовые структуры » Министерство обороны print

Турция заинтересована в совместном с Российской Федерацией производстве систем противовоздушной обороны.

Об этом на выступлении в Анкаре, столице Турции, заявил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Соединенные Штаты Америки, напоминает глава государства, не верили, что Турция купит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Однако, указал Реджеп Тайип Эрдоган, в страну прилетел уже восьмой самолет с элементами данного ЗРК.

Действующий президент Турции выразил надежду, что к весне следующего года процесс передачи С-400 завершится.

Сегодня Турция стала одной из немногих стран мира с новейшими системами ПВО, похвастал Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Следующий шаг, подчеркнул он, заключается в производстве комплексов противовоздушной обороны совместно с Российской Федерацией.

Напомним, что поставки российских С-400 в Турцию начались 12 июля текущего года.

Отметим, что о прибытии в Анкару восьмого самолета с компонентами ЗРК РФ стало известно сегодня, 15 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция резко осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам соседнего Кипра.

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Темы с-400 война армия турция оружие россия эрдоган
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