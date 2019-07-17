Случайно стало известно, где НАТО хранит ядерное оружие США

В известном американском издании Washington Post опубликовали статью о том, что были случайно раскрыты места, в которых размещено ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Судя по предоставленным данным, информация была взята из доклада комитета Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Отмечается, что данный доклад был опубликован еще в апреле этого года, однако его очень быстро удалили и впоследствии представили исправленную версию. Но журналистам из бельгийского издания De Morgen удалось сохранить копию оригинала, из которой следует, что на территории Европы размещено порядка 150 единиц ядерного оружия Соединенных Штатов.

В опубликованной копии доклада сказано, что американские бомбы хранятся на шести военных базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Официальный представитель Североатлантического альянса заявил, что опубликованная версия доклада "не является официальным документом НАТО", а автор материала Джозеф Дэй подчеркнул, что вся информация была взята из открытых источников.

Фото: Pravda.Ru

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