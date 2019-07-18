Министерство внутренних дел Российской Федерации направило сотрудникам полиции методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Об этом сообщает российское интернет-издание "Медиазона" — копия документа оказалась в распоряжении редакции.
Согласно предоставленной изданием информации, МВД РФ советует полицейским составлять протоколы в том случае, если публичное высказывание содержит матерную брань, порнографические изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения".
Также, сообщает "Медиазона", поводом для административного дела о неуважении к власти может стать противопоставление автором высказывания себя обществу или же цинизм и унизительное отношение как к обществу, так и к государству или же его символам.
В документе, подготовленном Министерством внутренних дел Российской Федерации уточняется, что за личную переписку административные протоколы за неуважение к власти составлять нельзя.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о наказании за явное неуважение к власти весной текущего года. Максимальный штраф за подобное деяние составляет 300 тысяч рублей.
Также за неуважение к власти могут арестовать на срок до 15 суток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вступил в силу приказ МВД о выплате гражданам Российской Федерации материальных поощрений за содействие в раскрытии преступлений и задержании виновных.
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