Экс-офицер армии Халифа Хафтара рассказал, что маршалу служат "колдуны"

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нанял "колдунов", которые и сопутствуют его успеху.

Об этом в интервью ливийскому телеканалу Libya Al Ahrar TV рассказал бывший офицер ЛНА Мухаммад аль-Хиджази.

По словам солдата, в Ливию колдуны приехали из Нигерии и Чада. Сам Мухаммад аль-Хиджази называет этих колдунов и их деятельность тем, что "невозможно понять умом".

В интервью Libya Al Ahrar TV бывший офицер Ливийской национальной армии заявил, что один колдун сделал для Халифа Хафтара волшебный перстень.

Волшебство его заключается в том, поясняет солдат, что в драгоценном камне, инкрустированном в перстень, находится некий "джинн-слуга". Этот перстень, убежден Мухаммед аль-Хиджази, заставляет приближенных восторженно хлопать, когда Хафтар приходит на заседания.

Бывший военный признался, что ему и самому становилось не по себе рядом с маршалом Ливийской национальной армии — тело его якобы начинало дрожать и неметь, утверждает он, а также настигало ощущение присутствия "странного тумана".

Напомним, что в 2011 году международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки и Североатлантическим альянсом провела в Ливии операцию. Результатом ее стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего почти пятьдесят лет политического режима.

С тех пор в Ливии отсутствует централизованная власть. На востоке, например, в городе Тобрук, заседает парламент. Его и поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.

На западе же, в Триполе, властвует сформированное при поддержке Европейского союза и ООН правительство национального согласия.

Политический и экономический кризис превратили Ливию в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в государства Европы.

В апреле текущего года Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для освобождения города от "террористов". Преданные правительству национального согласия военные группировки начали ответный удар под названием "Вулкан гнева".

Те бои унесли жизни порядка 1050 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил у действующего президента Российской Федерации политической и финансовой поддержки в его борьбе за власть в стране.

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