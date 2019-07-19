Российские авиакомпании обяжут представлять подробную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее, чем за полчаса до вылета самолета.
Соответствующее постановление подготовило Министерство транспорта Российской Федерации, сообщает "Коммерсантъ".
Если же ФСБ выявит угрозу безопасности страны, Росавиция по требованию силовиков отменит вызвавший их подозрения рейс.
Сообщается, что ФСБ интересует количество и национальность членов экипажа и пассажиров, а также грузы, график полета с указанием пунктов посадок, расчетным временем входа и выхода из воздушного пространства Российской Федерации и иных государств.
Если авиакомпания нарушит порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц. Если же допустит три нарушения и более, у нее отзовут лицензию как минимум на год.
"Коммерсантъ" отмечает, что в данный момент проект постановления российского правительства проходит публичные слушания. В случае его одобрения закон вступит в силу уже в следующем году.
В постановлении Минтранспорта РФ, сообщает "Коммерсантъ", не уточняется, что именно подразумевается под угрозой безопасности страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСБ нашла сразу 10 нелегальных мастерских по производству оружия в Курске.
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