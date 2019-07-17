ФСБ нашла 10 нелегальных мастерских по производству оружия в Курске

ФСБ и МВД провели совместную операцию, в рамках которой силовики пресекли деятельность десятка подпольных оружейных мастерских в Курской области.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Согласно предоставленной информации, представители силового ведомства изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты, карабины, винтовки, револьверы и даже одну самодельную стреляющую авторучку.

Также силовики изъяли почти 4 килограмма пороха и одну боевую противопехотную гранату.

Представителям ФСБ и МВД удалось задержать не только производителей оружия, но и выйти на их покупателей из самых разных регионов Российской Федерации.

Отметим, что не только в Курской области распространено производство и реализация нелегального оружия. Так, например, за последнее время правоохранительные органы сообщали о ликвидации незаконных оружейных мастерских в Москве, Подмосковье, Кемерово, Самаре, а также Рязанской и Челябинской областях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за несколько дней до Дня Победы силовики разоблачили группировку вооруженных до зубов неонацистов.

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