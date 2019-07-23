Трамп рассказал, почему США не победили в Афганистане за неделю

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могли бы одержать победу в Афганистане за 7-10 дней. Однако президент США подчеркнул, что не собирается так поступать, поскольку при подобном исходе погибнут порядка десяти миллионов человек.

На встрече с премьер-министром Пакистана Дональд Трамп сказал, что мог бы "стереть Афганистан с лица земли, и все было бы кончено за десять дней".

Также глава Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон не должен выступать в роли полицейского, а 18 лет присутствия американских войск в Афганистане — "это нелепо".

Напомним, что на данный момент американские власти ведут активный диалог с афганским радикальным движением "Талибан". Основные темы переговоров — это прекращение огня, вывод иностранных войск из государства и мирный диалог с правительством в Кабуле.

Фото: Pravda.Ru

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