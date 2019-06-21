Трамп заявил, что устал от бесконечных войн

Незадолго до начала встречи с канадским премьером Джастином Трюдо в Белом доме, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался в том, что ему надоели "бесконечные войны", и он от них устал.

Американский лидер заявил, что всегда призывал страны избегать вооруженных конфликтов и агитировал за это. Трамп, подтверждая свои слова, напомнил о выводе военнослужащих армии США из Сирии и о снижении количества солдат и военной техники на территории Афганистана.

Стоит отметить, что конфликт Вашингтона и Тегерана Дональд Трамп назвал "новой ложкой дегтя".

Напомним, что до этого глава Соединенных Штатов заявил, что иранские военнослужащие могли по ошибке сбить американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Однако Трамп подчеркнул, что правительство США терпеть подобного не станет. Президенту США задали вопрос о том, какой будет реакция Вашингтона, на что Трамп ответил: "Вы увидите".

Напомним, что 20 июня Ираном был сбит американский БПЛА. По словам иранских властей, беспилотник незаконно нарушил границы страны, а его действия были провокационными.

Фото: Pravda.Ru

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