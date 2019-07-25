По словам бывшего экс-министра Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Хизер Уилсон, необычные маневры, на которые способен секретный мини-шаттл Х-37В в космическом пространстве, оказывают сильное впечатление на врагов Вашингтона и "сводят их с ума".
В одном из американских изданий говорится, что с таким заявлением Уилсон выступила на форуме по безопасности, который проходил в период с 17 по 20 июля в Аспене. Отмечается, что шаттл был разработан компанией Boeing, а в космос аппарат вышел в сентябре 2017 года.
На данный момент Х-37В располагается на околоземной орбите, где проводит различные эксперименты в интересах Военно-воздушных сил США. Подчеркивается, что летательный аппарат, находясь рядом с планетой, может менять свой курс.
Уилсон добавила, что такие возможности позволяют скрыть от противников Соединенных Штатов намерения шаттла и то, где он появится в следующий раз. По словам экс-министра, она очень рада данному факту.
Стоит отметить, что в самом Вашингтоне в августе прошлого года крайне резко отреагировали запущенный в 2017 году Россией спутник. Тогда в американских СМИ начали появляться публикации о том, что российский спутник ведет себя "ненормально", что может привести к блокировке работы других космических аппаратов. В Москве же сказали, что это "политическая пурга", а спутники США ведут себя аналогичным образом.
Фото: Pravda.Ru
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