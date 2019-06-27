Министры обороны НАТО готовятся к войне в космосе

Министры обороны Североатлантического альянса обсудили расширение театры военных действий и включили в них космическое пространство. Чиновники изучили космическую программу блока до конца 2019 года.



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Эксперты считают, что в НАТО уделяют космической безопасности особое внимание, поскольку в современных условиях обороноспособность зависит от развития космических технологий. Это подтверждает и тот факт, что президент США Дональд Трамп недавно распорядился создать Космические войска.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Североатлантический альянс окружил Российскую Федерацию со всех сторон: с неба, моря, земли и космоса.

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