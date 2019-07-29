Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье

Число готовых к насилию праворадикалов в Германии оцениваются примерно в 12 тысяч человек. Они управляются спецслужбой, которая вышла из под контроляя государства.

Об этом пишет Meduza. Газета цитирует книгу профессора факультета журналистики университета Майнца Таньев Шультц, в которой есть данные о том, что неонацистское подполье в Германии "не просто существует с ведома спецслужб, но иногда и получает от государства косвенное финансирование".

Так называемое «Ведомство по защите конституции» было создано в Западной Германии в 1950 году наряду с внешней разведкой и военной контрразведкой бундесвера. Оно было предназначена для борьбы с внутренними угрозами. Многие в Германии считают, что руководство спецслужбы всегда было лояльно к к крайне правым идеям.

Например, меньше года назад тогдашний глава спецслужбы Ханс-Георг Маасен лишился своего поста после комментариев по поводу беспорядков в Хемнице, в которых многие увидели симпатии к правым радикалам. В частности, он усомнился в правомерности слова «охота», которую, по утверждению Ангелы Меркель, крайне правые устроили на мигрантов, утверждает Meduza.

«Пока неонацисты совершают убийство, в двух шагах от них сидит борющийся с ними агент, но он ничего не замечает, флиртует в интернете, перешагивает через труп, нарушает служебные инструкции, врет, все отрицает и выходит сухим из воды - а ведомство еще и прикрывает его, засекречивая досье на 120 лет», цитирует Meduza опрошенных экспертов.

А в это время, продолжает газета, "неонацисты пытаются навязывать спецслужбам собственную игру, получая деньги за ложную или бесполезную информацию". Так за 14 лет, с 1997 по 2011 год, некая организация «Национал-социалистическое подполье» убило 9 мигрантов и одного полицейского, организовало два теракта и совершило 15 ограблений банков.

При этом отделения Ведомства по защите конституции в каждой из федеральных земель, как правило, действуют автономно, не извещая ни остальные регионы, ни центр о результатах работы. По мнению Таньева Шультца, отделы ведомства выходят из-под контроля центра, что делает их деятельность и деятельность нацистов непредсказуемыми.

Как сообщала "Правда.Ру" в Европе в скором времени появится неонацистский союз. Этому способствует означившийся курс на пересмотр истории, так, многие западные государства отказываются признавать итоги Второй мировой войны.

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