Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе

Директор ФСО Дмитрий Кочнев издал указ, согласно которому руководство ведомства будет определять перечень лиц, имеющих право использовать смартфоны и планшеты на работе.

Запрет распространяется на все электронные устройства, с помощью которых можно передавать через интернет фото-,аудио- и выдеоматериалы. Руководство ФСО может разрешить своим сотрудникам использовать электронные устройства в работе только на основании рапорта главы подразделения.

Также бойцам ФСО запретили использовать гаджеты в нерабочее время в помещениях, где проводятся секретные работы, либо хранится конфиденциальная информация.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полномочия Федеральной службы охраны в скором времени могут поделить ФСБ и Росгвардия. При этом ФСО сконцентрируется на решении задач в интересах руководства государства, передав в ведомство Золотова менее значимые объекты. "Выигрывают обе структуры: гвардия получает дополнительные полномочия, а ФСО, фактически вновь превращающееся в СБП "первого набора", - избавится от непрофильных задач в модном сегодня "оптимизационном" тренде. Оно получит возможность сконцентрировать все усилия на работе непосредственно на президента", - отметил высокопоставленный офицер.

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