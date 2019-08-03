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Источник Правда.Ру

США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии

Силовые структуры » Министерство обороны print

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер выступил за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

"Мы бы хотели сделать это как можно скорее", — заявил Марк Эспер, отвечая на вопрос о том, что США после выхода из ДРСМД думаю по поводу размещения ракет средней дальности в Азии.

По словам главы Министерства обороны США, наилучшим вариантом развития событий будет тот, при котором Вашингтон сможет разместить ракеты в течение следующих нескольких месяцев. Однако, указал специалист, на это наверняка потребуется больше времени.

Напомним, что 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Соединенных Штатов Америки. Страны Североатлантического альянса, отметим, полностью поддержали решение Вашингтона о выходе из соглашения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий эксперт посоветовал НАТО проработать тактику уничтожения командных центров Российской Федерации.

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