Современная Европа не способна нейтрализовать "весь спектр угроз" со стороны Российской Федерации.
Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung, крупнейшей ежедневной газете Германии, заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности превратился в "макулатуру", заявил Меллинг. Соединенным Штатам Америки пришлось выйти из соглашения, указал эксперт, так как "Российская Федерация на протяжении нескольких лет разрабатывала ракеты средней дальности" и тем самым нарушала нормы ДРСМД.
Стоящая на вооружении РФ ракета "Новатор 9М729", например, заявил Кристиан Меллинг, может "за считанные минуты поразить все без исключения европейские столицы".
В данный момент государства Европы и Североатлантический альянс не могут нейтрализовать "весь спектр угроз" со стороны России, указал Меллинг в интервью.
"Мы, европейцы, слишком уязвимы", — посетовал эксперт Немецкого общества внешней политики.
НАТО, заявил Меллинг, нужно улучшить систему противовоздушной обороны. Но стоит, уверен специалист из Германии, поразмышлять и над наступательным компонентом — например, ракетами, которые в случае необходимости способны будут уничтожить российские командные центры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The National Interest предположило, как будет развиваться неядерная война между РФ и НАТО.
Читайте также:
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.