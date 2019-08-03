Эксперт: НАТО необходимы ракеты для уничтожения командных центров РФ

Современная Европа не способна нейтрализовать "весь спектр угроз" со стороны Российской Федерации.

Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung, крупнейшей ежедневной газете Германии, заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности превратился в "макулатуру", заявил Меллинг. Соединенным Штатам Америки пришлось выйти из соглашения, указал эксперт, так как "Российская Федерация на протяжении нескольких лет разрабатывала ракеты средней дальности" и тем самым нарушала нормы ДРСМД.

Стоящая на вооружении РФ ракета "Новатор 9М729", например, заявил Кристиан Меллинг, может "за считанные минуты поразить все без исключения европейские столицы".

В данный момент государства Европы и Североатлантический альянс не могут нейтрализовать "весь спектр угроз" со стороны России, указал Меллинг в интервью.

"Мы, европейцы, слишком уязвимы", — посетовал эксперт Немецкого общества внешней политики.

НАТО, заявил Меллинг, нужно улучшить систему противовоздушной обороны. Но стоит, уверен специалист из Германии, поразмышлять и над наступательным компонентом — например, ракетами, которые в случае необходимости способны будут уничтожить российские командные центры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The National Interest предположило, как будет развиваться неядерная война между РФ и НАТО.

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