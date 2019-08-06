Россию обвиняют в провале военных учений НАТО

По словам известного украинского политолога Михаила Гончара, военные учения Североатлантического альянса Sea Breeze 2019, которые проходили в акватории Черного моря, были окончены победой России, поскольку военнослужащим Вооруженных сил Украины и НАТО пришлось отступить. Соответствующее заявление Гончар сделал в интервью изданию "День".

Также глава Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" подчеркнул, что войскам Украины и НАТО пришлось менять сценарий учений после того, как Российская Федерация заявила о начале собственных плановых военных учений.

Гончар пояснил, что украинские войска и силы Североатлантического альянса перекрыли определенную территорию между Крымом и Одесской областью, однако вмешалась Россия, перекрыв часть отделенной акватории под свои военные учения. Как считает политолог, в действиях Москвы прослеживается явная провокация.

"В результате — мы (Украина) и НАТО "утерли сопли" и решили отступить, решив не обострять сложившуюся ситуацию", — сказал Гончар.

Также политолог подчеркнул, что мировое сообщество вполне могло бы отреагировать на "нарушение норм международного морского права" и запретить доступ российским судам в порты государств Евросоюза и Северной Америки.

Фото: Pravda.Ru

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