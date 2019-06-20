Североатлантический альянс не перестает стягивать к границам Российской Федерации военную технику и солдат. Порядка 18 000 военнослужащих, 2 500 единиц бронетехники, учения на воде, земле и в воздухе: на территории Польши полным ходом идут крупномасштабные военные учения Dragon-2019. Кроме того, в Балтийском море продолжаются учения Baltops-2019.
Однако, по словам польских командиров, учения Dragon-2019 являются исключительно оборонительными и не направлены против какого-либо государства. Подчеркивается, что основной целью данных учений является отработка оперативного взаимодействия с другими странами-участницами военно-политического блока НАТО.
Кроме того, участие в военных учениях принимают США, Испания, Чехия, Великобритания, Италия, Болгария, Венгрия, Хорватия и Румыния.
Известно, что маневры будут осуществляться по всей территории Польши. Как отмечают участники учений, военнослужащие польской армии "с рвением приступили к выполнению задач, не жалея ни сил, ни боеприпасов". Кстати, в какой-то момент бойцы армии Польши даже "переусердствовали" — в день, когда начались учения, на одном из крупнейших военных полигонов Польши начался серьезный пожар. Сообщалось, что пламя охватило около ста гектаров, а на его тушение прислали тридцать пожарных бригад.
Стоит отметить, что и на территории Литвы проходят другие учения — "Железный волк 2019". По словам литовских властей, основная цель учений — интеграция сил и возможностей Вооруженных сил Литвы и ее союзников по Североатлантическому альянсу в единую боевую систему.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
На Украине начались масштабные учения с авиацией НАТО
Минобороны проведет масштабные ядерные учения "Гром"
Учения на Балтике не направлены против кого-либо
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".