Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что в Хабаровском крае по тревоге были подняты зенитные соединения. Около двух тысяч военнослужащих направили на учения в Бурятию, где будут проходить учебные пуски ракет.
Военнослужащими задействованы 150 единиц техники, среди которых: ЗРПК "Панцирь", а также расчеты комплексов C-300 и C-400. Учебные пуски пройдут на специальном полигоне Телемба. На полигоне зенитчиками будет оборудован полевой лагерь, а также замаскирована военная техника.
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