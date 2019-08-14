Более двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что в Хабаровском крае по тревоге были подняты зенитные соединения. Около двух тысяч военнослужащих направили на учения в Бурятию, где будут проходить учебные пуски ракет.

Военнослужащими задействованы 150 единиц техники, среди которых: ЗРПК "Панцирь", а также расчеты комплексов C-300 и C-400. Учебные пуски пройдут на специальном полигоне Телемба. На полигоне зенитчиками будет оборудован полевой лагерь, а также замаскирована военная техника.