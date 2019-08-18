Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата

Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата. Представитель оперативного командования ЛНА сообщил, что самолеты нанесли несколько ракетных ударов по территории, где реализовывалось строительство военного объекта.

В результате авиаудара объект был уничтожен. В начале месяца Ливийская национальная армия предприняла ряд атак на аэродром военной базы в Мисурате. Армии Хафтара удалось уничтожить два легких самолета. Незадолго до этого, ЛНА серьезно повредила турецкий самолет Ил-76, который перевозил ракеты и боеприпасы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ливийская национальная армия Халифы Хафтара начала наступление на Триполи в конце июля 2019 года. В Российской Федерации к решению командующего Ливийской национальной армии отнеслись скептически, назвав планы "нелогичными". Представитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов и вовсе высказал сомнения в том, что Халифа Хафтар хочет решить вопрос с Триполи мирным путем.

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