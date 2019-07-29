Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Армия Хафтара начала наступление на Триполи

Силовые структуры » Министерство обороны print

Депутат парламента Ливии рассказал о том, что Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала второй этап наступления на город Триполи. Сообщается, что бойцы ЛНА наступают на ливийскую столицу в рамках операции "Поток достоинства".

Также подчеркивается, что ко второму этапу армия Халифы Хафтара приступила после того, как достигла большинства поставленных задач, среди которых истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков.

В Российской Федерации к решению командующего Ливийской национальной армии отнеслись скептически, назвав планы "нелогичными". Представитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов и вовсе высказал сомнения в том, что Халифа Хафтар хочет решить вопрос с Триполи мирным путем.

Напомним, что наступление ЛНА на ливийскую столицу началось 4 апреля, по приказу Хафтара. Данное решение командир Ливийской национальной армии называет "операцией по освобождению города Триполи". В конце мая Хафтар прибыл на переговоры в Париж, где выступил с заявлением о том, что не намерен прекращать огонь, несмотря на соответствующую просьбу главы Франции Эммануэля Макрона.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Армия Хафтара сбила самолет союзников ПНС

Боевые действия под Триполи унесли жизни более 650 человек

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы лна война ливия триполи армия ливии война в ливии халифа хафтар новости армии военные новости наступление на триполи ливийская национальная армия
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Стоматология
Недавно обнаруженный микроб сохраняет зубы здоровыми
Политика. Новости и аналитика
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Новости Все >
Черепанова: власти превратили Новгородскую область в регион-смертник
Православные Северной Осетии пожаловались на религиозное притеснение
Жена Дадашева подаст иск к организаторам боя
Рекрутеры рассказали о качествах, которые требуют от соискателей
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Назначен и.о. главы Читинского района Забайкалья
Почти 60% россиян не готовы получить электронные паспорта - ВЦИОМ
Футболист "Балтики" забил ударом через себя
Последние материалы
Назначен и.о. главы Читинского района Забайкалья
Почти 60% россиян не готовы получить электронные паспорта - ВЦИОМ
Футболист "Балтики" забил ударом через себя
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Рогозин встретится с главами частных космических компаний - источник
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Астраханской области
Объявлена реформа СБУ с усилением службы контрразведки
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Помпео: иранские власти не хотят моего диалога с народом страны
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.

Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Мир. Новости мира
Леонид Крутаков: мировая элита не сдастся без боя
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Общество
Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Хоккей. Последние новости
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
Игорь Буккер При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Почему Россия сползает в нищету?
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Рекрутеры рассказали о качествах, которые требуют от соискателей
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Рогозин встретится с главами частных космических компаний - источник
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Врачи поставили Навальному диагноз "крапивница"
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Рогозин встретится с главами частных космических компаний - источник
Почти 60% россиян не готовы получить электронные паспорта - ВЦИОМ
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков
История и современность
Археологи обнаружили древнейшие останки людей за пределами Африки
Археологи обнаружили древнейшие останки людей за пределами Африки
Астрономы из Индии обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Астрономы из Индии обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
США просят Турцию не вводить в строй С-400
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Лекарство для лечения дисбактериоза
Туберкулез убивает тысячи людей каждый день
Несколько способов улучшить мозговую деятельность с помощью питания
Болезнь Альцгеймера: что приводит к повреждению клеток мозга?
Могут ли пробиотики причинять вред?
Лучшее воспитание начинается с самосовершенствования родителей
Неизлечимый генитальный герпес: симптомы и рекомендации врачей
Четыре способа снять колики у младенца
Врачи разработали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи разработали новый способ лечения сердца после инфаркта
Гороскоп здоровья на август 2019 года
Гороскоп здоровья на август 2019 года
Пять знаков зодиака, которые могут простить предательство
Пять знаков зодиака, которые могут простить предательство
Женский гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Женский гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Мужской гороскоп на неделю 28 - 04 августа
Мужской гороскоп на неделю 28 - 04 августа
Главные ошибки в уходе за кожей
Главные ошибки в уходе за кожей
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Первый секс. Как все не испортить
Первый секс. Как все не испортить
7 правил выбора цвета для дизайна вашего дома
7 правил выбора цвета для дизайна вашего дома
Стиль поп-арт в интерьере
Стиль поп-арт в интерьере
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ