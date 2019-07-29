Депутат парламента Ливии рассказал о том, что Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала второй этап наступления на город Триполи. Сообщается, что бойцы ЛНА наступают на ливийскую столицу в рамках операции "Поток достоинства".
Также подчеркивается, что ко второму этапу армия Халифы Хафтара приступила после того, как достигла большинства поставленных задач, среди которых истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков.
В Российской Федерации к решению командующего Ливийской национальной армии отнеслись скептически, назвав планы "нелогичными". Представитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов и вовсе высказал сомнения в том, что Халифа Хафтар хочет решить вопрос с Триполи мирным путем.
Напомним, что наступление ЛНА на ливийскую столицу началось 4 апреля, по приказу Хафтара. Данное решение командир Ливийской национальной армии называет "операцией по освобождению города Триполи". В конце мая Хафтар прибыл на переговоры в Париж, где выступил с заявлением о том, что не намерен прекращать огонь, несмотря на соответствующую просьбу главы Франции Эммануэля Макрона.
Фото: Pravda.Ru
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