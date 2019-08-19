В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере

Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые приняли участие в военных учениях. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Истребители совершили тренировочный полет, в котором отработали перехват вражеских целей. После отработки элементов перехвата на высоте около 20 километров, самолеты выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух". Модернизированные МиГ-31БМ смогли развить скорость более 2,5 тысяч километров в час.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как истребители МиГ-31 выполняли отработку воздушных боев в стратосфере. В ближнем космосе летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на высотном истребителе МиГ-31 перехватили нарушителя государственной границы. На высоте 20 км условный противник ворвался в воздушное пространство.

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