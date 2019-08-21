Адвокат одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин рассказал, что Следственный комитет России признал "факты насилия в отношении сестёр Хачатурян".
При этом, следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела против их отца, поскольку его уже нет в живых. Паршин предполагает, что в ближайшее время судебное разбирательство будет окончено, поскольку СК подтвердил все показания сестёр.
Сёстры Хачатурян признались в убийстве своего отца - бизнесмена Михаила Хачатуряна около года назад.
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