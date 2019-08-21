Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что ситуация на западных рубежах России по-прежнему сложная. По мнению министра, к усугублению военной и политической обстановки в регионе приводят действия НАТО.
Североатлантический альянс продолжает развертывать системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, а также расширять военное сотрудничество с Швецией, Финляндией и другими европейскими странами.
Сергей Шойгу подчеркнул, что России придется ответить на действия НАТО в регионе, чтобы нейтрализовать угрозу от размещения систем ПРО. Уже до конца года военные получат 1,3 тысячи единиц техники, а также проведут около 20 учений.
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