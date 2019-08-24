Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"

Подводные лодки Военно-морского флота Российской Федерации "Юрий Долгорукий" и "Тула" провели запуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что подлодки выполнили пуски баллистических ракет из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Специалисты российского оборонного ведомства отметили, что в ходе учений были подтверждение как технические характеристики ракет, так и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Напомним, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" был построен в 1987 году.

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий" же была спущена на воду в 2008 году.

Вчера, 23 августа, российские зенитные ракетные комплексы С-400 сбили летевшие на скорости свыше 2 тысяч километров в час мишени.

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