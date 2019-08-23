Под Архангельском С-400 сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 сбили летевшие на скорости свыше 2 тысяч километров в час мишени.

Учения проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Сообщается, что в общей сложности мишеней было восемь штук. Все они имитировали крылатые ракеты потенциального противника.