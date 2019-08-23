Российские зенитные ракетные комплексы С-400 сбили летевшие на скорости свыше 2 тысяч километров в час мишени.
Учения проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Сообщается, что в общей сложности мишеней было восемь штук. Все они имитировали крылатые ракеты потенциального противника.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.