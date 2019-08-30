НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57

В Североатлантическом альянсе воздержались от комментариев по поводу проявленного Турцией интереса к российским истребителям Су-57.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напомним, ранее заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках Су-57. Если Соединенные Штаты Америки не изменят своей позиции по поставкам своих F-35 Турции, Анкара будет "искать выход из этой ситуации", пригрозил глава государства.

На запрос агентства новостей РИА прокомментировать ситуацию в НАТО посоветовали обратиться не к ним, а к властям Турции.

США, напомним, отказались поставлять Турции истребители F-35 из-за того, что Анкара приняла решение купить российские системы ПВО С-400, а не американские комплексы Patriot.