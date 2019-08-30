В Североатлантическом альянсе воздержались от комментариев по поводу проявленного Турцией интереса к российским истребителям Су-57.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напомним, ранее заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках Су-57. Если Соединенные Штаты Америки не изменят своей позиции по поставкам своих F-35 Турции, Анкара будет "искать выход из этой ситуации", пригрозил глава государства.
На запрос агентства новостей РИА прокомментировать ситуацию в НАТО посоветовали обратиться не к ним, а к властям Турции.
США, напомним, отказались поставлять Турции истребители F-35 из-за того, что Анкара приняла решение купить российские системы ПВО С-400, а не американские комплексы Patriot.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.