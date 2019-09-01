Центр по примирению враждующих сторон рассказал о событиях, которые произошли в зоне деэскалации Идлиб 31 августа. По информации центра, с шести утра сирийская армия приняла решение прекратить боевые действия, чтобы дать местным жителям покинуть зону конфликта по гуманитарному коридору.
За сутки до этого боевая авиация Сирии и России прекратила полеты над Идлибом. Но в 15:00 по местному времени США нанесли авиаудар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. В ЦПВС сообщают о массовых жертвах и разрушениях. В командовании армии Соединенных Штатов сообщили, что целью авианалета был командный пункт террористов, который "угрожал безопасности граждан США".
В Минобороны России считают, что действия США ставят под угрозу дальнейшее сохранения режима тишины в зоне деэскалации Идлиб. Несмотря на то, что после налета американских ВВС ситуация обострилась, сирийские военные сохраняют мораторий на ведение боевых действий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Пентагон выступил против проведения каких-либо военных операций Турции в Сирии. По словам министра обороны Соединенных Штатов Америки, Вашингтон будет препятствовать любому одностороннему вторжению на территорию Сирийской Арабской Республики.
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