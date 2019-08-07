США выступают против любых операций Турции в Сирии

Глава американского Министерства обороны Марк Эспер заявил, что любые военные операции, которые собирается проводить Турция на севере Сирии, неприемлемы. По словам министра обороны Соединенных Штатов Америки, Вашингтон будет препятствовать любому одностороннему вторжению на территорию Сирийской Арабской Республики.

Глава Пентагона отметил, что речь идет об операциях, идущих вразрез с взаимными интересами США, Турции и курдов.

Ранее мы сообщали о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вооруженные силы Турции намерены начать военную операцию к востоку от реки Евфрат. Отметим, что на данный момент эти земли контролируются курдскими отрядами самообороны, непосредственную поддержку которым осуществляет Вашингтон.

Об операции, которую собирается начать Турция, уже проинформированы как власти Российской Федерации, так и правительство Соединенных Штатов. С заявлением по этому поводу выступил и глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, который поддержал мнение министра обороны и сказал, что планы Турции неприемлемы.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Пентагон хочет конкурировать с РФ по гиперзвуковому оружию

Когда и как Сирия стала предметом интереса США?