Искусственный интеллект сочли возможным провокатором ядерной войны

Допуск систем искусственного интеллекта к формированию решений о ядерном ударе может спровоцировать ядерную войну без повода, считает бывший замглавы Пентагона.

Как передает Breaking Defence, Роберт Уорк подчеркнул, что искусственный интеллект реагирует на определенные параметры. В ряде ситуаций он может «перепутать» опасные факторы с неопасными и спровоцировать осуществление ядерного удара.

В пример Уорк привел систему «Периметр», используемую в России. Она, по его словам, может связать со взрывами сейсмическую активность и в этом случае направит запрос в штаб. Если ответа не будет получено, «Периметр» даст команду запустить ядерные ракеты.

Но и без ядерного оружия «злоупотребление» искусственным интеллектом в военных кругах опасно, заметил Уорк. «Слабым звеном» он считает анализ разведданных и системы раннего предупреждений.

Однако экс-замглавы американского министерства обороны не призывает военных совсем отказываться от «помощи» искусственного интеллекта. Он считает, что надо ограничить его применение и уж точно не задействовать в ядерном щите.

Ранее военный эксперт Александр Бартош выступил с комментарием по поводу запуска Соединенными Штатами Америки новой крылатой ракеты типа "Томагавк". По его данным, она «сможет» перекрыть пространство России «вплоть до Новосибирска». Эксперт подчеркнул, что для создания такой ракеты нужно намного больше нескольких месяцев, поэтому американцы работали над ней уже довольно давно в обход ДРСМД.