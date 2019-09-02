В пресс-службе пограничного управления ФСБ Российской Федерации рассказали о том, что в акватории залива Анива, который расположен на Сахалине, будут организованы совместные военные учения российских и японских Вооруженных сил.
Отмечается, что в залив прибудет патрульное судно "Цугару", стоящее на вооружении береговой охраны Японии. Известно, что японские гости будут находиться в акватории залива с 3 по 5 сентября.
Также в ФСБ сообщили о том, что жители региона 5 сентября получат возможность посетить российский пограничный сторожевой корабль "Дозорный" и японское патрульное судно "Цугару". Для удобства сахалинцев будет организовано автобусное сообщение.
Напомним, что это уже не первые совместные учения России и Японии. Например, в июне этого года эскадренный эсминец Морских сил самообороны "Судзунами" принимал участие в учениях в акватории залива Петра Великого. Помимо японского судна, в учениях по поиску и спасению на море участвовали корабли ВМФ Российской Федерации.
Фото: Pravda.Ru
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