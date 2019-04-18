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Источник Правда.Ру

ВМФ России взял под наблюдение флот НАТО в Балтии

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня, 18 апреля, в акваторию Балтийского моря вошла военно-морская группа Североатлантического альянса.


В Балтийское море вошел эсминец США с крылатыми ракетами «Томагавк» / Новости от 26.02.2019 16:25

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно предоставленной информации, в военно-морскую группу НАТО вошли эскадронный миноносец с управляемым ракетным оружием Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Gravely, а также фрегаты Военно-морских сил Турции, Польши и Испании.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что будут следить за военным кораблями Североатлантического альянса для предотвращения "возможных нештатных ситуаций".

Отметим, что Gravely — боевое судно ВМС США — в текущем году уже заходил в акваторию Балтийского моря. Тогда, в январе, его также взяли на сопровождение сторожевые корабли Военном-морского флота Российской Федерации.

Примечательно, что аккурат в день прибытия в регион флота Североатлантического альянса о прошедших на полигоне на побережье Калининградской области сообщила пресс-служба Балтийского флота.

В ходе масштабных учений расчеты береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.

Нанесение ударов по надводным целям в преддверии визита НАТО в Балтию отработали и российские бомбардировщики Су-24.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша — одно из государств на побережье Балтийского моря — не пустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов". За несколько дней точно также с моряками из РФ поступили и в Эстонии.

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Темы США НАТО флот война армия Польша Турция Россия Испания Балтийское море
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