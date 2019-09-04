В Санкт-Петербурге пройдет тематическая неделя ''Дни Блокадной Памяти''

8 сентября 1941 года — исторически важная и трагическая дата. Именно в этот день началась военная блокада города Ленинград. К моменту начала блокады, в городе не было ни достаточного для длительной осады количества продуктов, ни топлива, а единственным путем сообщения с Ленинградом остался маршрут, проходящий через Ладожское озеро и находящийся в пределах досягаемости артиллерийских орудий захватчиков.

За 872 дня, в течение которых город находился в состоянии блокады, погибло, по разным данным, от 630 тысяч ленинградцев до 1,5 млн. Более 1 млн человек эвакуировали, по городу было выпущено свыше 150 тысяч снарядов, суточный паек хлеба составлял от 125 до 300 грамм, а 1,5 тысячи громкоговорителей на весь город вещали о каждой воздушной атаке. И это лишь приблизительные цифры и данные.

К этой памятной дате, Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга подготовил тематическую выставку "Дни Блокадной Памяти", которая проходит в период со 2 по 8 сентября.

4 сентября в 16:00, 6 сентября в 14:00 и 7 сентября в 14:00 гости музея смогут посетить экскурсии в зале "Гуманное оружие Победы". В ходе экскурсии зрители узнают множество фактов о Блокаде Ленинграда, о жителях города и главных проблемах.

8 сентября в 14:00 будет организована бесплатная обзорная экскурсия по экспозиции, а в 15:00 начнется акция "Открытая площадка Памяти", где будут присутствовать потомки блокадников.

Кроме того, с 7 по 8 сентября, с 11:00 до 18:00 на экспозиции будут демонстрироваться мультимедиа-проекты "Блокадная повесть" и "Во имя новой жизни Ленинграда". Также зрители смогут осмотреть мобильную выставку о работе медицинских учреждений в блокадном Ленинграде.

Фото: Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга

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